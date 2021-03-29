تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط أحد الأشخاص مندوب مبيعات،مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، لقيامه بنشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً الإدعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى ( على خلاف الحقيقة ) حيث قامت الجهات المعنية بنفى ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً .
وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن تلك الصفحة وأنه قام بنشر ذلك الخبر دون التحقق من صحته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط مروج شائعة نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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