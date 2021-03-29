سلبية المسحة الإضافية لـ محمد صلاح والننى وتريزيجيه ومصطفى محمد

خضع لاعبو منتخب مصر المحترفون "محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه ومصطفى محمد" لمسحة إضافية للكشف عّن فيروس كورونا، بخلاف المسحة الرسمية الخاصة بالكاف قبل مباراة جزر القمر الليلة وجاءت نتيجتها سلبية. وفضل الجهاز الطبي للمنتخب إجراء مسحة إضافية للمحترفين قبل ختام المعسكر والعودة لأنديتهم وجاءت المسحة سلبية.

فيما استقر حسام البدري ، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بعبد الله جمعة وعمر جابر فى التشكيل الأساسي للفراعنة أمام جزر القمر الليلة فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويعتبر التشكيل الاقرب للفراعنة فى مباراة اليوم كالتالى: محمد الشناوي في حراسة المرمي ومحمود الونش وعلي جبر وَعَبَد الله جمعة وعمر جابر فى الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية فى الوسط وأمامهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وقفشة وفى الهجوم مصطفى محمد.

وفى المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المباراة بأعصاب هادئة بعد الإنجاز التاريخى الذى حققه بالتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2022، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تعادله السلبي فى الجولة الماضية أمام منتخب توجو، ليصبح المنتخب رقم 43 الذي يشارك في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويعتبر المهاجم ألفاردو بن المحترف ضمن صفوف فريق النجم الأحمر الصربي أخطر لاعبى منتخب جزر القمر، بالإضافة إلى لاعب الوسط يوسف مشنجاما المحترف ضمن صفوف فريق جانجون الفرنسي والمهاجم فايز ماتوار المحترف ضمن صفوف فريق أجاكسيو الفرنسي.

ويتولى تدريب منتخب جزر القمر المدير الفنى أمير عبدو، صاحب الـ 48 عاما، والمولود في مدينة مارسيليا الفرنسية، وذلك منذ عام 2014، حيث قاد الفريق فى 32 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، تعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مباراة.