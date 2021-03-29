صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة الشهيد و30 ألف جنيه للمصاب بحادث قطارى سوهاج

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع عدة مؤسسات اقتصادية، صرف تعويضات عاجلة لشهداء ومصابي حادث قطارى سوهاج، صرف تعويضات عاجلة لشهداء ومصابي حادث قطارى سوهاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة فى بيان لها، أن وزيرة التضامن الاجتماعي رحبت بمساهمات شركة "أبناء سيناء للتجارةوالمقاولات العامة" في دعم أسر ضحايا ومصابيحادث قطاري سوهاج، وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن رغبتها في استشراف التعاون مع الشركة عبر المبادرات المختلفة للوزارة، مؤكدة أن الشركة تقدم مثالا جيدا للمسئولية المجتمعية سواء خلال الأزمات أو في تحقيق استراتيجية الوزارة التنموية، كما أشادت القباج بجهود مختلف الجمعيات والمؤسسات خلال أزمة حادث قطاري سوهاج التي سارعت بالمبادرة في توفيركافة سبل الدعم الممكنة لأسر المتوفين ومصابى الحادث.

وحرصاً من مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة سيناء للخير علي توفير تعويضات عاجلة ولائقة لأسر الشهداء والضحايا جراء هذا الحادث الأليم، فقد تم تخصيص تعويض مادي بلغ 50 ألف جنيه للشهيد، و30 ألف جنيه للمصاب، لتخفيف هذا المصاب علي الضحايا وذويهم .

يذكر أنه فور وقوع الحادث وبالتعاون مع شركة أبناء سيناء ومؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية توجه مسئولو مؤسسة حياة كريمة وفرق الرصد الميداني التابعة للمؤسسة بسوهاج برفقه فريق من شركة أبناء سيناء ومؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية لتقديم كل سبل الدعم اللازم.

كما قرر المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، صرف تعويضات عاجلة لأسرالشهداء والمصابين، وذلك إيمانا منه بالدورالمجتمعي والوطني الذي تلعبه الشركة والمؤسسة، وحرصا على الإسهام في تخفيف المعاناة عن الضحايا.

ومن جانبها، أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، حرص المؤسسة علي تقديم يد العون في هذا الحادث الأليم، بالمشاركة بالدعم الميداني الفوري، وكذلك المشاركة بتنظيم عمليات التبرع بالدم بين فرق الرصد الميداني وأهالي محافظة سوهاج، وصرف تعويضات لائقة وعاجلة للضحايا وذويهم.

وتقدمت كل من مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة سيناء للخير بكامل عزائهما لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم إثر الحادث الأليم، كما تقدمت بكامل الدعم والمواساة للمصابين متمنين لهم الشفاء العاجل.