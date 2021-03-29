غدا شبورة واضطراب شديد فى الملاحة البحرية والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واضطراب شديد فى الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60 لـ 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 لـ 4 أمتار .
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.
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