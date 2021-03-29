بدء تحريك السفينة البنمية وتعويمها بقناة السويس

نجح رجال هيئة قناة السويس في تحريك السفينة البنمية وتعويمها بقناة السويس الجانحة "إيفر جيفن" بقناة السويس اليوم الاثنين.

وكانت هيئة قناة السويس قد ذكرت فى بيان فى وقت سابق أنها استأنفت عمليات قطر السفينة.

كشف موقع فيسيل فايندر المختص بمتابعة حركة السفن في قناة السويس عودة السفينة إلى وضعها الطبيعى في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر التي قامت بها هيئة قناة السويس.

من ناحية أخرى أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس لـ "اليوم السابع" أن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة، بعد نحاج رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، مؤكد أن القناة الآن مفتوحة تماما ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية.

وكشف مميش أن السفينة سوف تخضع لفحص فنى شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.