"إعلام القاهرة": إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لتعديه علي وكيل الكلية الأسبق

أكدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه بناء علي الفعل والتعدي الذي وقع من أ.د. ايمن منصور والذي يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة، قرر المحقق - وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق- إيقاف الدكتور أيمن منصور عن العمل حفاظا علي عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات.

وأضافت أن التحقيقات بكلية الحقوق بشأن الشكوي المقدمة من الدكتور بركات عبدالعزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق بخصوص تعدى الدكتور أيمن منصور ندا عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، عليه خلال إجتماع لجنة الدراسات العليا، أظهرت أن الشكوى تضمنت قيام الأخير بالخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية.