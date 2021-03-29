"إعلام القاهرة": إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لتعديه علي وكيل الكلية الأسبق

أكدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه بناء علي الفعل والتعدي الذي وقع من أ.د. ايمن منصور والذي يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة، قرر المحقق - وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق- إيقاف الدكتور أيمن منصور عن العمل حفاظا علي عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات.
وأضافت أن التحقيقات بكلية الحقوق بشأن الشكوي المقدمة من الدكتور بركات عبدالعزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق بخصوص تعدى الدكتور أيمن منصور ندا عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، عليه خلال إجتماع لجنة الدراسات العليا، أظهرت أن الشكوى تضمنت قيام الأخير بالخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية.
وقالت الكلية، في بيان اليوم، أن الشكوى تضمنت إرتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافي مع قيم وتقاليد العمل الجامعي، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعي لها تاريخ طويل من العمل المهني والاكاديمي يعد خروجا عن قواعد وقيم العمل الجامعي.
جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبدالعزيز وكيل الكلية الأسبق، كان قد تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلبفزيون، وتم إحالتها إلي التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي. ولا تزال التحقيقات جارية.
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