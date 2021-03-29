بعث نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة إنتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة.
وقال رئيس نادي القضاة في تصريحات صحفية مساء اليوم، يسعدني نيابة عن قضاة مصر، أن أتوجه لكم - ولكل الأطقم العاملة بهيئتكم الموقرة- بعظيم التقدير والامتنان، على مجهوداتكم الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة " إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، والتي أثبتم فيها عظمة وقدرة أبناء مصر، وسطرتم ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصري صميم.
وأضاف رئيس نادي القضاة :" إن المصريين لن توقفهم عثرة، ولن يمنعهم عارض من التقدم نحو رقي الوطن ورفعته. وفي الشدائد تظهر معادن الرجال. وكل التحية لكم ولكل الطواقم على مجهوداتكم الوطنية المخلصة، ونثمن إدارتكم للأزمة" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي القضاة: طواقم "القناة" سطرت ملحمة وطنية في تعويم السفينة العالقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.