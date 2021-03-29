انت الان تتابع تفاصيل خبر والد فتاة حادثة جبل الجلالة “بنتي منتحرتش” والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعرضت فتاة لحادث أليم علي طريق الجلالة، و توفت على إثره أمس يوم الأحد، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يصور من سيارته فتاة في الاتجاه الآخر تقود سيارتها بسرعة عالية عكس اتجاه الطريق، و ظهر في الفيديو لحظة اصطدامها بشاحنة وجها لوجه لتلقى الفتاة مصرعها .
حيث وقعت الحادثة على طريق العين السخنة جبل الجلالة، و تم نقل سائق الشاحنة إلى مستشفى السويس العام بعد احتراق الجزء الأمامي من الشاحنة، و لكن النار اشتعلت بكامل سيارة الفتاة .
و بعد انتشار الفيديو باشرت المباحث تحرياتها و جاءت نتيجة التحريات بأن فتاة الجلالة تدعى إيمان و لا يوجد أي شبهه جنائية للحادث.
و استمعت النيابة إلى أقوال سائق الشاحنة الذي تم نقله إلى مستشفى السويس العام، و قال أنه كان يسير في حارته اليمنى على الطريق وتفاجئ بسيارة الفتاة تصطدم به، و من ثم اشتعلت النار في مقدمة سيارته و سيارة الفتاة بالكامل.
وأدلي والد الفتاة و خالها بأقوالهم للنيابة عند حضورهم لاستلام جثة الفتاة، بأنها كانت في طريقها للعودة من الجونة إلى منزلها في 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، و لكنها ضلت الطريق واضطرت أن تسير في الاتجاه المعاكس لتصل إلى الطريق الصحيح المؤدي إلى القطامية القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والد فتاة حادثة جبل الجلالة “بنتي منتحرتش” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.