انت الان تتابع تفاصيل خبر والد فتاة حادثة جبل الجلالة “بنتي منتحرتش” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرضت فتاة لحادث أليم علي طريق الجلالة، و توفت على إثره أمس يوم الأحد، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يصور من سيارته فتاة في الاتجاه الآخر تقود سيارتها بسرعة عالية عكس اتجاه الطريق، و ظهر في الفيديو لحظة اصطدامها بشاحنة وجها لوجه لتلقى الفتاة مصرعها .

حيث وقعت الحادثة على طريق العين السخنة جبل الجلالة، و تم نقل سائق الشاحنة إلى مستشفى السويس العام بعد احتراق الجزء الأمامي من الشاحنة، و لكن النار اشتعلت بكامل سيارة الفتاة .

و بعد انتشار الفيديو باشرت المباحث تحرياتها و جاءت نتيجة التحريات بأن فتاة الجلالة تدعى إيمان و لا يوجد أي شبهه جنائية للحادث.

و استمعت النيابة إلى أقوال سائق الشاحنة الذي تم نقله إلى مستشفى السويس العام، و قال أنه كان يسير في حارته اليمنى على الطريق وتفاجئ بسيارة الفتاة تصطدم به، و من ثم اشتعلت النار في مقدمة سيارته و سيارة الفتاة بالكامل.

وأدلي والد الفتاة و خالها بأقوالهم للنيابة عند حضورهم لاستلام جثة الفتاة، بأنها كانت في طريقها للعودة من الجونة إلى منزلها في 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، و لكنها ضلت الطريق واضطرت أن تسير في الاتجاه المعاكس لتصل إلى الطريق الصحيح المؤدي إلى القطامية القاهرة.