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انت الان تتابع تفاصيل خبر إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بنجاح.. والرئيس يشكر المصريين والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكر خاص للمصريين الذين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس العالقة منذ الثلاثاء الماضي في المجري الملاحي للقناة.
وكانت السفينة “إيفر جيفين” قد استجابت بنجاح لمناورات القطر والشد التي قد أجريت لها وذلك بالاستعانة بقاطرة هولندية، بالإضافة لقاطرات أخري، كالقاهرة بركة والقاطرة (عزت عادل) بالإضافة لثماني قاطرات أخري وذلك بقوة شد وصلت إلي 285 طن، حيث عملت هذه القاطرات على تعديل مسار السفينة العالقة بشكل كبير وأبعاد مؤخرة السفينة عن الشط، وذلك بهدف استعداد لمرور السفن الآخري وتقديم كافة أوجه الخدمات لهم بشكل كامل.
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد صرح أنه من المقرر أن يتم مواصلة المناورات للسفينة بشكل أخر وذلك مع ارتفاع منسوب المياه بحيث يصل لأقصي ارتفاع في الفترة المحددة من الحادية عشر والنصف صباحا ليصل إلي 2 متر بحيث يتم السماح بتعديل مسار السفينة بشكل كلي لتصبح بمنتصف المجري الملاحي لقناة السويس.
كما أرسل الفريق ربيع قد رسالة اطمئنان إلي المجتمع الدولي الملاحي، بهدف مواصلة حركة الملاحة مرة أخري بمجرد الخلاص من تعويم السفينة بشكل كامل وتوجهيها للانتظار بمنطقة البحيرات بهدف فحصها الفني.
بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس
لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.
وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.
لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.
وسلاما يا بلادي.
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