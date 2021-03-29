انت الان تتابع تفاصيل خبر إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بنجاح.. والرئيس يشكر المصريين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكر خاص للمصريين الذين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس العالقة منذ الثلاثاء الماضي في المجري الملاحي للقناة.

وكانت السفينة “إيفر جيفين” قد استجابت بنجاح لمناورات القطر والشد التي قد أجريت لها وذلك بالاستعانة بقاطرة هولندية، بالإضافة لقاطرات أخري، كالقاهرة بركة والقاطرة (عزت عادل) بالإضافة لثماني قاطرات أخري وذلك بقوة شد وصلت إلي 285 طن، حيث عملت هذه القاطرات على تعديل مسار السفينة العالقة بشكل كبير وأبعاد مؤخرة السفينة عن الشط، وذلك بهدف استعداد لمرور السفن الآخري وتقديم كافة أوجه الخدمات لهم بشكل كامل.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد صرح أنه من المقرر أن يتم مواصلة المناورات للسفينة بشكل أخر وذلك مع ارتفاع منسوب المياه بحيث يصل لأقصي ارتفاع في الفترة المحددة من الحادية عشر والنصف صباحا ليصل إلي 2 متر بحيث يتم السماح بتعديل مسار السفينة بشكل كلي لتصبح بمنتصف المجري الملاحي لقناة السويس.

كما أرسل الفريق ربيع قد رسالة اطمئنان إلي المجتمع الدولي الملاحي، بهدف مواصلة حركة الملاحة مرة أخري بمجرد الخلاص من تعويم السفينة بشكل كامل وتوجهيها للانتظار بمنطقة البحيرات بهدف فحصها الفني.

بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس