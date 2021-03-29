جدة - نرمين السيد - وشدد على أن عملية تعويم السفينة تمت بناء على دراسات دقيقة.

وأكد مميش فى تصريحات لقناة سكاى نيوز، أنه من المقرر بدء حركة الملاحة فى قناة السويس، اعتبارا من اليوم الإثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهاب مميش: التحقيقات ستعلن الأسباب الحقيقية لجنوح السفينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.