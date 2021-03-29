

جدة - نرمين السيد - وأكد ربيع فى تصريحات لقناة النيل للأخبار، أنه جار توجه السفينة الجانحة إلى البحيرات المرة بعد تعويمها.

وأضاف أن محركات السفينة فى حالة سليمة، وأنها تسير بالاعتماد على محركاتها.

ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة فى المجرى الملاحى لقناة السويس فجر اليوم الإثنين، بنسبة 80 بالمئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة قناة السويس: بدء مرور جميع السفن العالقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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