نادى قضاة مصر يهنئ رئيس قناة السويس بانتهاء أزمة السفينة العالقة

جدة - نرمين السيد - بعث نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة انتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحى للقناة.





وقال رئيس نادى القضاة: يسعدنى نيابة عن قضاة مصر أن أتوجه لكم ولكل الأطقم العاملة بهيئتكم الموقرة بعظيم التقدير والامتنان، على مجهوداتكم الكبيرة فى انهاء أزمة السفينة "إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحى للقناة، والتى أثبتم فيها عظمة وقدرة أبناء مصر، وسطرتم ملحمة وطنية فى تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصرى صميم.

وأضاف رئيس نادى القضاة: إن المصريين لن توقفهم عثرة، ولن يمنعهم عارض من التقدم نحو رقى الوطن ورفعته، وفى الشدائد تظهر معادن الرجال... وكل التحية لكم ولكل الطواقم على مجهوداتكم الوطنية المخلصة، ونثمن إدارتكم للأزمة.