انطلاق منتدى الأمم المتحدة للشباب حول المخدرات والجريمة بحضور غادة والى

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات منتدى الشباب، الذى تعقده منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، والذى يجمع 62 شابا وشابة من 41 دولة، لتناول كيفية تعزيز مساهمة الشباب فى تحصين المجتمعات من تأثير المخدرات، ومعالجة أبرز التحديات التى تواجه الشباب فيما يتعلق بتعاطى المخدرات والإدمان.





وألقت المدير التنفيذى للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة غادة والى، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت خلالها على الدور المحورى للشباب فى مكافحة المخدرات، لا سيما فى ظل تعرضهم لتعاطى المخدرات، والتحديات التى تواجههم فى ظل جائحة كورونا، حيث يفقد الشباب عملهم بشكل مضاعف، كما أن الأزمة تسببت فى توقف دراسة أكثر من 200 مليون طالب لفترات مطولة، من ضمنهم 11 مليون فتاة قد لا تعود للتعليم على الإطلاق، ذلك فضلاً عن الأعباء النفسية التى دفعت منظمة "يونيسيف" أن تحذر من أزمة فى الصحة النفسية بين الشباب.

وحثت والى، الشباب المشارك فى المنتدى على الاستفادة من البرامج والأنشطة التى تقدمها المنظمة، منوهة فى هذا الصدد إلى برامج المهارات الأسرية التى تقدمها المنظمة والتى تهدف إلى تعزيز حماية الأسر والشباب محدودى الدخل من التعرض لتعاطى المخدرات، والتى استفاد منها أكثر من 95 ألف شخص من الشباب والآباء فى 33 دولة، بالإضافة إلى تعاون المنظمة مع مركز الوقاية ضد تعاطى المخدرات فى اليابان لتقديم منح للشباب ومنظمات المجتمع المدنى الشبابية فى الدول منخفضة ومحدودة الدخل، لدعم أنشطتهم فى مجال الوقاية من المخدرات.

ومن المقرر أن يتناول المنتدى أهم التطورات الخاصة بعمل المنظمة فى هذا مجال، ومن ضمنها المعايير الدولية للوقاية من تعاطى المخدرات التى طورتها المنظمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأيضًا قيام المنظمة، بالتشاور والتعاون مع الشباب، بإعداد دليل استرشادى حول مشاركة الشباب فى الوقاية ضد المخدرات.

جدير بالذكر أن منتدى الشباب المتعلق بمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة يعد شبكة دولية من الشباب الذى يتطوع بالعمل على المستوى المجتمعى فى مجال مكافحة المخدرات، ويعقد المنتدى سنويًا فى إطار الإعداد للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهى الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المعنية بموضوعات المخدرات، وتعقد الدورة 64 للجنة خلال الفترة من 12 إلى 16 إبريل 2021 فى فيينا، وسيعد منتدى الشباب بيان وإحالته إلى اللجنة للمساهمة فى عملها.