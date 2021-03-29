القومى للمرأة ناعيا فرحة الشناوى: أثرت المجتمع بعلمها وعملها

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه والأمانة العامة وفروعه فى المحافظات، ببالغ الحزن والآسى الدكتورة فرحة الشناوى، البرلمانية ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الدقهلية سابقا، والتى وافتها المنية اليوم.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن عميق حزنها لوفاة المغفور لها الدكتورة فرحة الشناوى، والتى أثرت المجتمع بعلمها وعملها الدؤوب، داعية الله أن يجعله فى ميزان حسناتها. وتقدم المجلس القومى للمرأة، بخالص التعازى والمواساة لأهل الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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