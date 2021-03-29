- 1/2
- 2/2
وبررت الكلية القرار، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، بأنه يأتى حفاظا على عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التى يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة 106 من قانون تنظيم الجامعات.
وأوضحت الكلية فى بيان رسمى، أن الشكوى تضمنت ارتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التى تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعى، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعى لها تاريخ طويل من العمل المهنى والأكاديمى يعد خروجا عن قواعد وقيم العمل الجامعى.
جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبدالعزيز وكيل الكلية الأسبق، تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، بالجامعة وتم إحالتها إلى التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إعلام القاهرة تعلن إيقاف الدكتور أيمن ندا عن العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.