عاجل- إعلام القاهرة تعلن إيقاف الدكتور أيمن ندا عن العمل

جدة - نرمين السيد - أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا عن العمل، بناء على الفعل والتعدى الذى وقع منه، والذى يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة.





وبررت الكلية القرار، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، بأنه يأتى حفاظا على عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التى يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة 106 من قانون تنظيم الجامعات.

وأوضحت الكلية فى بيان رسمى، أن الشكوى تضمنت ارتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التى تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعى، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعى لها تاريخ طويل من العمل المهنى والأكاديمى يعد خروجا عن قواعد وقيم العمل الجامعى.

جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبدالعزيز وكيل الكلية الأسبق، تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، بالجامعة وتم إحالتها إلى التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعى.