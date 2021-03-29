المصريين الأحرار مشيدا بتعويم السفينة الجانحة: قادرون على إدارة الأزمات

وقال الحزب، فى بيان له، اليوم الإثنين، إنه رغم ضخامة السفينة الجانحة "Evergreen"، والاشكاليات الفنية والتقنية وتبعات جنوحها لم يغفل رجال القناة بإشراف الفريق أسامة ربيع، ومتابعة القيادة السياسية الرشيدة للأمر حتى إنهاء الأزمة بسلام رغم صعوبة الأمر ودون طلب مساعدة أحد، فإن المصريين يسطرون عبر التاريخ قدراتهم على اجتياز الصعاب.
ووجه الحزب، التحية والشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجهود رجال القناة بإشراف الفريق بحرى أسامة ربيع، وكل جنود مصر الأوفياء الذين سهروا من أجل تدارك الأزمة والحفاظ على الشريان الملاحى الشاهد على تاريخ عريض من وفاء المصريين وقدراتهم الخارقة على تجاوز المحن.
وأكد المصريين الأحرار، أن الجهود المصرية تدعو للفخر والاعتزاز، بأننا حقًا نبنى مصر الجديدة صاحبة قرارها وسيادتها ومالكة الإمكانات والقدرات على تحدى الظروف وعبور المحن بعزيمة رجالها.
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