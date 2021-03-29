مجلس النواب ينعى الدكتورة فرحة الشناوى

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة، الدكتورة فرحة الشناوى عضو مجلس النواب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.





كما نعى الراحلة كل من: المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ووكيلى المجلس محمد أبوالعنين وأحمد سعد، وتعد النائبة فرحة الشناوى إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية.

ونعت جامعة المنصورة الشناوى، عبر صفحتها على "فيس بوك"، فى المنشور الذى قالت فيه "ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبى الجامعة الدكتورة فرحة الشناوى، أستاذ المناعة بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأسبق وعضو مجلس النواب المصرى والذى وافتها المنية، تغمدها الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها فسيح جناته وأنزل على أهلها الصبر والسلوان".