الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس بانتهاء أزمة السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة وعلى رأسها البابا تواضروس، التهانى للرئيس والشعب المصرى بانتهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس وعودة الشريان الملاحى الأول فى العالم للعمل ليخدم جميع الشعوب والأمم بأيدى عمال مصر.





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