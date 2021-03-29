السفير حسام زكي: أدعو القادة اللبنانيين لإعلاء مصلحة البلاد فوق الاعتبارات الحزبية...

دعا السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، القادة اللبنانيين إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية والاعتبارات الطائفية الضيقة، وإنهاء حالة الفراغ عبر تشكيل حكومة اختصاصيين (خبراء) تتفق ومبادرة الإنقاذ التي سبق وطرحتها فرنسا حتى يُمكن مساعدة الشعب اللبناني والخروج من نفق الأزمات.

وقال السفير حسام زكي - في حديث لموقع شبكة (إم تي في) الإخبارية اللبنانية - "إن وفدا من الجامعة العربية سيقوم بزيارة إلى لبنان قريبا يلتقي خلالها عددا من المسئولين اللبنانيين والبطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، وذلك في إطار حرص جامعة الدول العربية على مساعدة ودعم لبنان والاضطلاع بدورها عبر أسلوب الإقناع مع القوى السياسية اللبنانية".