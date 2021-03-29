وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل» بمشاركة رئيسة المجلس...

السفيرة نبيلة مكرم تشيد بجهود الدولة في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وتهيب بالجميع تحري الدقة

د. مايا مرسي تشيد بدعم القيادة السياسية للمرأة المصرية وتؤكد: نشهد عهدًا استثنائيًا في الحفاظ على حقوق المرأة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونخبة من سيدات مصر بالخارج بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من شباب مصر الدارسين بالخارج، من المشاركين بمركز وزارة الهجرة للحوار، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي أطلقته الوزارة في العام 2017، تزامنا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء اليوم بالإشادة بجهود رجال مصر، وأبطال هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع، في تعويم السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن"، وقالت: "رجال يعملون ليل ونهار على مدار الساعة ليعلنوا للعالم أن مصر تستطيع بقيادة سياسية حكيمة وواعية قادرة على إدارة الأزمة، وأن يد الله معنا"، مهيبة بالجميع الحصول على أي معلومات عن مصر من المصادر الرسمية وتحري الدقة.