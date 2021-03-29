البرلمان العربى مشيدا بإنهاء أزمة السفينة الجانحة: أثبت كفاءة ومهنية مصر

وهَّنأ رئيس البرلمان العربى قيادة وحكومة وشعب مصر بهذا الإنجاز العظيم، مثمناً الاهتمام الكبير الذى حظيت به هذه الأزمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة فى أقصر وقت ممكن.
وأضاف رئيس البرلمان العربى أن إعادة تعويم السفينة بأيادٍ مصرية وفى هذا الوقت القياسى، رغم التعقيدات الفنية التى أشارت إليها التقارير الدولية والتى توقع بعضها أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية فى التعامل مع هذا النوع من الأزمات، معرباً عن خالص شكره وعظيم تقديره لكافة السواعد المصرية التى ساهمت فى حل هذه الأزمة، التى أعادت التأكيد على الأهمية الإستراتيجية الكبرى التى يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمى.
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