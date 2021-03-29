وفد رهبان الكنيسة الروسية يزور العذراء بالمعادى

جدة - نرمين السيد - زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الاثنين، كنيسة السيدة العذراء بالمعادى.



جدة - نرمين السيد - زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الاثنين، كنيسة السيدة العذراء بالمعادى. تأتى هذه الزيارة ضمن الجولة التى يقوم بها الوفد الرهبانى الأوكرانى بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.

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