صور- ضياء رشوان يزور دوت الخليج

جدة - نرمين السيد - والتقى نقيب الصحفيين بالكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، والتقى الصحفيين بالموقع ودار حوار حول المهنة ومشكلاتها، وكيفية تذليل العقبات التى تواجه أبناء صاحبة الجلالة.

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