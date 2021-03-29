حماة الوطن: تعويم السفينة الجانحة يؤكد أن الدولة قادرة على حماية الملاحة

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب حماة الوطن، بنجاح مصر فى تعويم السفينة البنمية بقناة السويس، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية وقيادتها والقوات المسلحة والعاملين بقناة السويس على الجهد الذى تم بذله ليل نهار لتعويم السفينة.





وقال الحزب، فى بيان له، اليوم الإثنين، إن المصريين تابعوا بكل فخر واعتزاز محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، وهذا يؤكد أننا قادرون على تحمل المسؤولية حتى فى أصعب الظروف، وأن الشعب المصرى الذى عبر الساتر الترابى وخط بارليف لا يستعصى عليه تحريك جنوح السفينة.

وأوضح حماة الوطن، أنه رغم كل الأحداث والوقائع شبه الممنهجة التى مر بها الوطن خلال الفترة الراهنة، والتى استغلتها قوى الشر لتقليص حجم الجهود المبذولة ومحاولة تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الوطنية، إلا أن المصريين دائما قادرون على تفويت الفرصة على كل حاسد وحاقد يحاول أن يستغل تلك الظروف والأزمات، مؤكدًا أن الوطن يمضى للأمام ومعدن الشعب المصرى يعرف فى الشدائد.

وأكد أن ما حدث بأيادٍ مصرية هو أبلغ رد على الحملات التى تتعمد الإساءة إلى الدولة المصرية، وأثبتت هذه المحنة أن الدولة قادرة على حماية الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية فى قناة السويس.