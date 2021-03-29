عاجل.. السيسى يطلع على مستجدات العمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
واطلع الرئيس، فى هذا الإطار على مستجدات العمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بالموقف التنفيذى للبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية لمبانى الحى الحكومى، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإليكترونية للتحكم فى الدخول والخروج للأفراد والمركبات.
ووجه الرئيس، بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبرانى للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني، وذلك فى ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة فى العمل الحكومى اليومى بعد الانتقال إلى العاصمة.
كما وجه الرئيس، بالتوسع فى جهود التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة باشتراك جميع الجهات المعنية، وذلك قبل الانتقال الفعلى إلى العاصمة.
وتم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات ومنظومة البيانات الموحدة للدولة، فضلاً عن التجهيزات الرقمية لإدارة العاصمة، والتشغيل والتأمين للمبانى والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.
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