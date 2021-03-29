بدء الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ والعراق

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ والعراق، والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد.



جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ والعراق، والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد. وبحسب ما ذكرته وزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، يشارك فى الاجتماع سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

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