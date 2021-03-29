وزير القوي العاملة ومحافظ السويس يسلمان 65 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة...

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم الأثنين ، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس 65عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالمحافظة ، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بهذه الفئة ، واهتمام الوزارة بذوي الهمم والعزيمة على مستوى مديريات القوي العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء لنسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وحاتم جاد الرب مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.
واطمأن الوزير خلال تسليم العقود على مرتبات ذوي الهمم ، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، مؤكدا أن كل ما يقدم لهذه الفئة ليس من أشخاص، إنما هو من مصر، لما يستحقه ذوو الاحتياجات الخاصة، اعترافا بقيمتهم وقدرتهم علي العمل.
وأكد سعفان أن هذه الفئة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، ووعد ببذل مزيد من الاهتمام بذوي الهمم والعزيمة من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لبنة صالحة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.
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