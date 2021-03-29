مطار مرسى علم الدولى تاسع المطارات المصرية حصولاً علي شهادة ACI

استكمالاً لمجهودات وزارة الطيران المدني من أجل حصول جميع المطارات المصرية على شهادات الإعتماد الصحي والسفر الآمن التى يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الإعتماد الصحي للمطارات AHA ، حصل مطار مرسى علم الدولي علي شهادة الإعتماد الصحي للسفر الآمن وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الطيران المدنى و شركة إيماك مرسى علم بما يكفل توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتواكب مع المعايير الدولية وضوابط السلامة و الصحة المهنية التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي ACI و منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.

وبهذه المناسبة هنأ وزير الطيران المدني الطيار محمد منار العاملين بمطار مرسى علم الدولي و إدارة المطار لحصوله على تلك الشهادة مشيدا ًبالدور الفعال للشركة المصرية للمطارات لحصول المطارات على هذا الإعتماد بما يعكس مواكبة المطارات المصرية للمواصفات والمعايير العالمية، مثمناً سيادته الجهود المبذولة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران المدني في تطبيق التدابير الصحية والاجراءات الاحترازية و الوقائية من أجل صحة وسلامة المسافرين بما يحقق مناخاً آمناً للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا . وأكد الوزير على حرص واهتمام المطارات المصرية بتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب وإلتزامها التام بإتباع التدابير الاحترازية والوقائية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية والذى ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الإعتمادات .

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم هو تاسع المطارات المصرية حتى الآن حصولا علي شهادة الإعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI بعد حصول كل من مطار الأقصر وأسوان وبرج العرب والقاهره وشرم الشيخ والغردقه وسوهاج وأسيوط.