اجتماع تنسيقي بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لمتابعة الوضع البيئي لازمة...

نظرا لالتزامات الحكومة المصرية بالاتفاقات البيئية الدولية تم اليوم عقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي هيئة قناة السويس ومسؤولي وزارة البيئة برئاسة معالي د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتسوية وبحث خطة الادارة البيئية لازمة السفن الجانحة بقناة السويس. اكد الوزير فؤاد ان الاجتماع يهدف الى متابعة الوضع البيئي بقناة السويس والتنسيق مع هيئة قناة السويس وذلك لوضع خطة المسار السريع للاجراءات اللازمة لادارة البيئة بما في ذلك الاجراءات الاحترازية للحد من اي تاثير محتمل على البيئة البحرية، في القناة والمناطق المحيطة بها وذلك لضمان سلامة البيئة البحرية وحفظ مواردنا الطبيعية والتخلص الامن من اي نفايات تنتج من السفن في مناطق الانتظار.

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