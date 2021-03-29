زينب بشير تشيد بنجاح مصر في تعويم السفينة ايفر جرين

أشادت المهندسة زينب بشير رئيسة مؤسسة " بنحبك يامصر "بنجاح مصر في تعويم السفينة العملاقة "إيفر جرين " والتي جنحت في قناة السويس منذ أيام . وأضافت المهندسة زينب بشير في تصريح صحفي لها إن جهود مصر العظيمة في تعويم السفينة يعكس قدرتها علي القيام بمسؤلياتها تجاه المجتمع الدولي في أصعب اللحظات وأعقدها . ووجهت زينب بشير الشكر لكل ابناء مصر المخلصين الذين واصلوا العمل ليل نهار حتي تمت العملية بنجاح اصبح حديث العالم وفي وقت قياسي خاصة في ظل الظروف المناخية وحمولة السفينة الكبيرة .

وشددت زينب بشير علي أن مصر قادرة بفضل قيادتها السياسية وتوجيهاتها وسواعد أبناءها المخلصين من اجتياز كل الصعاب والمحن وتوجيه رسالة للعالم أجمع بأنها قادرة علي القيام بواجباتها تجاه المجتمع الدولي والمساهمة في الحفاظ علي معدلات التجارة العالمية وتنميتها .

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