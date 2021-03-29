أسامة ربيع: تعويم السفينة في 7 أيام فقط عملية تُدرس عالميا  

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عملية تعويم سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن"، التي تمت في 7 أيام سيتم تدريسها في العالم، لأنها عمليه فنية معقدة، وأضاف أن الخطة التي كانت ستنفذ على مدى 3 أشهر انتهت في غضون 7 أيام فقط.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لها دور معنوي كبير على العاملين بالهيئة، مضيفًا: "الرئيس كان يتابع بنفسه يوميًا ما يحدث لتعويم السفينة، وقال لنا إننا نتعامل مع سُمعة مصر، وهذه الجملة كانت مُحرِّكا لنا من أجل إتمام المهمة".

وأضاف: "نشعر الفخر بعد هذه الأزمة لأننا نقف بقوة من أجل البلد"، موضحًا أن الخبرة المصرية المتراكمة كان لها دورًا كبيرًا في تسهيل عمليات الإنقاذ والملاحة ونجاح عملية التعويم لمثل هذه السفينة العملاقة.

وتابع، الهيئة نجحت في تعويم السفينة إيفرجيفين بعد جنوحها في الكيلو 151 من القناة، مشيرًا إلى أنه سيتم استئناف حركة الملاحة البحرية بالقناة بداية من اليوم، مؤكدًا أن المنطقة التي جنحت فيها السفينة لم تتأثر بسبب وجودها، موجهًا الشكر لكافة العاملين بالقناة الذين شاركوا في عملية التعويم للسفينة، قائلًأ: "الكل كان يعمل بجد وجهد على مدى اليوم لإنهاء المهمة بشكل كامل".

كان رئيس هيئة قناة السويس، أعلن استئناف حركة الملاحة بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.

ومن المقرر أن تعقد هيئة قناة السويس، مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، في نادي الشاطئ بمحافظة الإسماعيلية بحضور للإعلان عن نجاح الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وجهود الهيئة في هذا الإطار، علاوة على إلقاء الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بالقناة.