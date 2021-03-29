جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة الأمريكية على حسابها الرسمى على "تويتر": "مبروك لمصر تحرير سفينة إيفر جيفن وفتح قناة السويس، تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر فى العديد من المجالات، بما فى ذلك تأمين الممرات المائية فى العالم والموارد العالمية المشتركة، وهو جهد تعاونى لنفع العالم كله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبروك لمصر.. الولايات المتحدة تهنىء القاهرة بالنجاح فى تعويم السفية الجانحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.