صور.. وزيرة الصحة: إصدار 2.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة فى 2020

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، لتوحيد وتحديث بروتوكولات العلاج من خلال إعادة تشكيل اللجان العلمية لوضع البروتوكولات المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة عن طريق الاستعانة بالكوادر الشبابية من الأطباء ذوى الخبرات العلمية.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعى، مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المُتخصصة، والمهندس أكرم سامى، معاون الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبدالمقصود، معاون الوزيرة لشؤون الأمانة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تابعت خلال الاجتماع سير العمل بالمنظومة المُميكنة للعلاج على نفقة الدولة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات الطبية فى أقل مُدة زمنية مُمكنة.

وأضاف مجاهد، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت أمراض "الدم، الأورام، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة، العظام، العيون، المسالك البولية"، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، مشيراً إلى استحداث بروتوكولات لعلاج أمراض "التصلب المُتناثر، الأمراض المناعية، التيبس المناعى الفقاري، الصدفية، الالتهاب القزحى المناعي، الروماتويد المفصلى"، فضلاً عن تحديث بروتوكولات القساطر التداخلية والطرفية والمُخية.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتشكيل فريق لمتابعة وتقييم أداء منظومة العلاج على نفقة الدولة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار حرصها على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.

وقال إن الوزيرة وجهت أيضًا خلال الاجتماع بالاستفادة من المنظومة المميكنة للعلاج على نفقة الدولة فى إتاحة آلية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم، والتأكد من حصولهم عليها بالمجان، مشيرةً إلى أن رضا المواطنين عن الخدمة الطبية هو المعيار الأساسى لقياس مدى نجاح المنظومة.