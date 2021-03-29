جدة - نرمين السيد - كما سيلقى الفريق أسامة ربيع، خلال المؤتمر الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بالقناة. ويعقد المؤتمر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، بنادى الشاطئ بمحافظة الإسماعيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة قناة السويس يعقد مؤتمرا صحفيا فى الثامنة مساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.