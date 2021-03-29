الفريق أسامة ربيع: 113 سفينة ستعبر قناة السويس فى الاتجاهين اليوم وغدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفريق ربيع، فى مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه منذ اليوم الأول للأزمة تم وضع أكثر من سيناريو وتم تنفيذ سيناريوهين ولم يتم تنفيذ السيناريو الثالث وهو الأصعب بتخفيف الحمولة.

وأوضح أن السفينة أبحرت فى الثالثة والنصف عصرا إلى البحيرات الكبرى وعليها مرشدين اثنين مصريين، منوهًا إلى أن الحركة الملاحية بالقناة عادت فى الساعة السادسة مساء اليوم.

وتابع: "حركة ملاحة السفن متخططة ومترتبة منذ 48 ساعة، معندناش وقت نضيعه، والمرشدين جاهزين لإنهاء المهمة فى أسرع وقت"، منوهًا إلى أن هناك 113 سفينة ستعبر القناة فى الاتجاهين اليوم وغدا.