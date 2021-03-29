أسامة ربيع: كلمات الرئيس كان لها دور معنوى كبير للعاملين فى تعويم السفينة

جدة - نرمين السيد - وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الشكر إلى جميع العاملين الذين شاركوا فى عملية تعويم السفينة، لافتًا إلى أن الجميع كان يعمل بجد واجتهاد على مدار اليوم لإنهاء هذه المهمة بشكل كامل.





وأكد ربيع، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا نيوز"، نجاح جهود تعويم السفينة الجائحة فى قناة السويس، معلنا عن استئناف الملاحة فى القناة بداية من اليوم، لافتًا إلى أن المنطقة التى جنحت فيها السفينة لم تتأثر بسبب وجودها. ولفت ربيع إلى أن كلمات الرئيس السيسى كان لها دورا معنويا على العاملين، والرئيس كان يتابع بنفسه يوميا ما يحدث لتعويم السفينة، وأكد لنا أننا نتعامل مع سمعة مصر، وهذه الجملة كانت محركا لنا من أجل إتمام المهمة، ونشعر الفخر بعد هذه الأزمة لأننا نقف بقوة من أجل البلد. وشدد رئيس هيئة قناة السويس، على أن الخبرة المصرية المتراكمة كان لها دورا كبيرا فى تسهيل وعمليات الإنقاذ والملاحة ونجاح عملية التعويم لمثل هذه السفينة العملاقة.

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