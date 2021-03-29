رئيس قناة السويس: ندرس تعويض السفن العالقة.. وعملية التعويم ستدرس بالعالم

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تدرس تعويض السفن العالقة بالقناة بسبب السفينة الجانحة، متابعا: "ممكن نقدم تخفيضات ليهم كتعويض عما حدث، لأنهم عملاء لنا لا يمكن التخلى عنهم".





وأضاف الفريق ربيع، فى مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن أهم الرسائل التى يمكن الخروج منها بعد الأزمة هى أهمية قناة السويس فى العالم وأنه لا بديل لها باعتبارها أقصر ممر ملاحى إضافة إلى الأمان.

وأوضح: "كان فيه 300 سفينة عائمة فى الغاطس، لم يذهبوا للطرق البديلة"، منوهًا إلى أن عملية تعويم السفينة ستدرس فى العالم.

مقدما الشكر للرئيس السيسى قائلاً: "كان بيكلمنى 3 مرات وبيطلب تفاصيل ويستمع لها بكل دقة، وقالى كلمة من أول يوم وهى سمعة مصر فى رقابتكم، والكلمة خلت الكل مينمش".