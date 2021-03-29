وأضاف الفريق ربيع، فى مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن أهم الرسائل التى يمكن الخروج منها بعد الأزمة هى أهمية قناة السويس فى العالم وأنه لا بديل لها باعتبارها أقصر ممر ملاحى إضافة إلى الأمان.
وأوضح: "كان فيه 300 سفينة عائمة فى الغاطس، لم يذهبوا للطرق البديلة"، منوهًا إلى أن عملية تعويم السفينة ستدرس فى العالم.
مقدما الشكر للرئيس السيسى قائلاً: "كان بيكلمنى 3 مرات وبيطلب تفاصيل ويستمع لها بكل دقة، وقالى كلمة من أول يوم وهى سمعة مصر فى رقابتكم، والكلمة خلت الكل مينمش".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قناة السويس: ندرس تعويض السفن العالقة.. وعملية التعويم ستدرس بالعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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