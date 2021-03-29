سامح شكرى يؤكد من بغداد دعم مصر الكامل لسيادة العراق

جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن لقائه اليوم الاثنين، مع وزيرى خارجية العراق والأردن، كان للتحضير لقمة القادة، موضحا أنه سيتم رفع ما توصلت إليه الاجتماعات إلى القادة.





وأضاف شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية العراق والأردن، أنه تم التباحث حول قضايا المنطقة العربية وأبرزها القضية الفلسطينة. وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لسيادة العراق، مشيرا إلى أنه تم التباحث بشأن الأمن المائى العربى والأمن القومى العربى. واستقبل وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، فى وقت سابق اليوم الإثنين، سامح شكرى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية فى مطار بغداد الدولى، تمهيدا للاجتماع الثلاثى الذى تم عقده بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن.

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