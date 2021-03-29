بكل اللغات .. المصريون بالخارج يحتفلون ويفخرون بجهود مصر في إنهاء أزمة...

احتفل المصريون بالخارج بنجاح جهود رجال قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة، "إيفر جيفن"، عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدد من اللغات المختلفة، أعربوا خلال احتفال بفخرهم بما حققته الدولة المصرية إنجاز تمثل في تعاملها الفريد مع أزمة السفينة الجانحة، والاعتماد على الكفاءات المصرية في إعادة الأمور لنصابها الطبيعي في وقت قياسي بالنظر لتوقعات بعض الخبراء، مروجين لهذا الإنجاز حتى يرى العالم ما يستطيع المصريين فعله في أصعب المواقف، مؤكدين على قيمة ومكانة مصر تجاه العالم أجمع.

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