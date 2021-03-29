وزير الخارجية يصل إلى بغداد للمشاركة بالاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن...

وصل وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم الإثنين، إلى مطار‫ بغداد الدولي بالعراق للمُشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر و‫الأردن و‫العراق.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: إن وزير الخارجية سامح شكري يصل مطار بغداد الدولي للمُشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، موضحا أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقدمة مستقبليه .

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن الوزير استقبل المسؤولين المصري والأردني في إطار ترتيبات انعقاد الاجتماعي الثلاثي على المستوى الوزاري بين العراق ومصر والأردن، تمهيدا للقمة الرئاسية بين البلدان الثلاثة.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ألغى قمة بغداد، التي كان مقررا انعقادها الجمعة الماضية تضامنا مع مصر في حادث قطاري سوهاج.