الرئيس السيسى يوجه بالاسراع في تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصري".
ووجه الرئيس بالاسراع في تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية خاصةً فيما يتعلق بمشروعات قطاع الانتاج الزراعي، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء.
كما اطلع الرئيس على الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمنح الأولوية للمعدات الكهربائية ذات المكون المحلي بنسبة كبيرة في صناعتها، مع الاعتماد على أحدث التجهيزات والمهمات، بما في ذلك عدادات الكهرباء الذكية.
واستعرض الدكتور محمد شاكر خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، بما فيها موقف روافع الخط الناقل لمياه مصرف بحر البقر، فضلاً عن عرض تطورات التجهيزات الكهربائية المختلفة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي والمناطق السكنية.
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