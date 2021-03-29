استعرضت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد، حالة مرضية لشاب ياسر عبد الباقي بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة، تعرض لحادث وأصيب بانسداد في الشريين بقدميه. وتم الاستجابة الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوجيه المريض بمعالجة وتكاليف علاجه على نفقة الدولة وتوفير فرصة عمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يستجيب لعلاج شاب يحتاج تدخلا جراحيا فوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.