بدء اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق بمشاركة شكرى والوزير عباس كامل

بدأ مساء اليوم الاثنين بالعاصمة العراقية بغداد الاجتماع الوزارى بين مصر والاردن والعراق بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى والوزير عباس كامل. اعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكان وزير الخارجية شكرى قد وصل الى بغداد فى وقت سابق اليوم حيث كان فى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

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