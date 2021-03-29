تنسيقية الأحزاب: تعويم السفينة أثبت للعالم قدرة المصريين على مواجهة المخاطر

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وهنات التنسيقية، جموع المصريين بهذا الإنجاز المصرى الذى أثبت قدرة، وإرادة المصريين على مواجهة المخاطر والتحديات بأيد، وخبرات مصرية خالصة.
وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطريقة معالجة الأزمة التى ضربت الدولة المصرية فيها مثالا للحرفية والشفافية، والإدارة الناجحة، رغم تشكيك عدد من الفاعلين المحليين، والدوليين فى قدرة مصر على مواجهة هذا التحدى.
وتابعت: "إذ نحيى السواعد المصرية القادرة على مواجهة التحديات، وقناة السويس وإن كانت تمثل للعالم شريانا للتجارة، فإنها تمثل للمصريين قيمة كبيرة فى الانتماء والاستقلال والسيادة الوطنية".
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