التلفزيون المصرى: السفينة البنمية تصل البحيرات المرة فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن السفينة البنمية توجهت إلى البحيرات المرة للفحص الفنى، وبواسطة قاطرات هيئة قناة السويس. ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة إيفر جيفن، صباح اليوم الإثنين.

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