التعليم العالى تنعى الدكتورة فرحة الشناوى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث الأسبق، وعميد طب جامعة المنصورة الأسبق، وعضو مجلس النواب فى دورته الحالية.





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