بالمعدول.. شنودة فيكتور: مصر اختارت التحدى الأصعب

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى شنودة فيكتور، عن الجهود التى تبذلها الدولة فى عملية التطوير والتحسين، والتحديات التى تواجهها فى تغيير الواقع، وما يعترض طريق التنمية فى بعض الأحيان من موروثات الفساد والإهمال، مؤكدا أن الدولة اختارت التحدى الأصعب.





وقال فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامج "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج" "تخيل لو أنك مسؤول عن دولة بحجم ومكانة مصر، ومن سنوات قررت أن تنظر من فوق العاصمة، وتفكر فى كل تحتاجه البلد لضبطه".

وأضاف فيكتور "سيكون أمامك حل من 3، إما أن تترك الوضع كما هو عليه، أو تقوم بإصلاح أشياء بسيطة لإرضاء الناس، أو أنك تختار الحل الأصعب وتغير الواقع الذى تعيش فيه، وتفعل ما يجب فعله، وهو التحدى الأصعب الذى قررت الدولة السير فيه".

وتابع فيكتور "ما دام قررت تغير وتطور فسوف يظهر لك فى كل شبر مشاكل كبيرة وهى خليط متشابك من الفساد والإهمال والتردى، ولإعادة صياغة هذا الفساد سوف تواجه معوقات كثيرة".

واستشهد فيكتور بقصة حدثت معه منذ سنوات "كنت أنهى مصلحة ما بأحد الجهات الحكومية، وكنت جالسا بجوار أحد الموظفين ونصحته بتهيئة الأوراق على المكتب، فرد على أنه لو تم تهيئة الأمور وضبط الأوراق فسيظهر الخطأ، ومن مصلحته أن تظل هكذا".

وأوضح فيكتور "فى كل قطاع على أرض مصر ستجد هذه الحرب فى الاقتصاد والصحة والتعليم والسكة الحديد والطرق والمواصلات والثروة السمكية والزراعة"، موضحا "فى كل قطاع فى مصر ستجد من لا يعجبه التحسين والتطوير ووضع الأمور فى نصابها.

وأشاد فيكتور بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأحد، عن مشروع الدلتا الجديدة، بمساحة مليون فدان، وهى مساحة تعادل ثلث مساحة الدلتا الحالية.