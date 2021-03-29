- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الهجرة، عبر موقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، أعرب المصريون عن فخرهم بما حققته الدولة المصرية من إنجاز تمثل فى تعاملها الفريد مع أزمة السفينة الجانحة، والاعتماد على الكفاءات المصرية فى إعادة الأمور لنصابها الطبيعى فى وقت قياسى مقارنة بتوقعات الخبراء النقل البحرى عالميا.
وحرص المصريون بالخارج، على الترويج لهذا الإنجاز حتى يرى العالم ما يستطيع المصريون فعله فى أصعب المواقف، مؤكدين على قيمة ومكانة مصر تجاه العالم أجمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكل اللغات.. المصريون بالخارج يحتفلون بتعويم السفينة الجانحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.