بكل اللغات.. المصريون بالخارج يحتفلون بتعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الهجرة، عبر موقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، أعرب المصريون عن فخرهم بما حققته الدولة المصرية من إنجاز تمثل فى تعاملها الفريد مع أزمة السفينة الجانحة، والاعتماد على الكفاءات المصرية فى إعادة الأمور لنصابها الطبيعى فى وقت قياسى مقارنة بتوقعات الخبراء النقل البحرى عالميا.

وحرص المصريون بالخارج، على الترويج لهذا الإنجاز حتى يرى العالم ما يستطيع المصريون فعله فى أصعب المواقف، مؤكدين على قيمة ومكانة مصر تجاه العالم أجمع.