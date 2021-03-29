صور.. الوفد الرهبانى الأوكرانى يزور دير الأمير تادرس بحارة الروم

جدة - نرمين السيد - زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الإثنين، دير الأمير تادرس الشُطبى للراهبات بحارة الروم، مصر القديمة، واستقبلتهم تماف أدروسيس رئيسة الدير وعدد من الأمهات راهبات الدير.





وزار الوفد الرهبانى، كنيسة السيدة العذراء بالمعادى، وكنائس مصر القديمة، وديرى الشهيدين أبى سيفين ومارجرجس بمصر القديمة. جاء ذلك على هامش جولة الوفد الحالية فى مصر.

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