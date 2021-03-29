سامح شكرى : نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية فى بغداد فى أقرب فرصة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى "إننا نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية فى بغداد فى أقرب فرصة"، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيريه العراقى فؤاد حسين والأردنى أيمن الصفدى التطورات التى تشهدها المنطقة.





وجدد شكرى -فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه العراقى والأردنى، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- دعم حكومته للعراق فى مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار فى البلاد.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العراقى أن الاجتماع الثلاثى بحث تنسيق الجهود بين العراق ومصر والأردن، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى التعاون فى المجال الصناعى وتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية.

وأضاف أنه تم استعراض التعاون بالتكامل الصناعى لتعزيزه بين الدول الثلاث، وكذلك قضايا الزراعة والأمن الذائى، وبحثنا نقل المسافرين.

وبدوره، أكد وزير الخارجية الأردنى دعم بلاده للعراق فى تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة البناء بعد سنوات من تضحياته فى حربه ضد الإرهاب، مشددا على أمن واستقرار العراق ضرورة لأمن المنطقة.

وقال "نتطلع لقمة فاعلة تسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وتعزيز فرص التقدم للدول الثلاث.. كلنا مع حل للقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن وإنهاء الأزمة فى سوريا".. مضيفا "نريد منطقة خالية من التوترات وعلاقات مبنية على حسن الجوار".